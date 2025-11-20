Eventim hat im dritten Quartal 2025 deutliche Fortschritte bei Umsatz und Ergebnis erzielt und die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Dennoch verliert die Aktie deutlich an Wert und wirft Fragen nach den Hintergründen auf.Starkes Quartal mit doppeltem Wachstum Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal auf 854,2 Millionen Euro, das entspricht einem Plus von 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA legte um 13,8 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.