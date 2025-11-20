Frontgrade Technologies, ein führender Anbieter von hochzuverlässigen elektronischen Lösungen für Weltraum- und nationale Sicherheitsmissionen, hat heute den SADA-10 vorgestellt, eine kompakte Solar Array Drive Assembly (SADA), die für eine präzise und zuverlässige Positionierung von Solaranlagen für Missionen in der niedrigen und mittleren Erdumlaufbahn entwickelt wurde. Die SADA-10 wurde mit der neuesten Technologie für New Space entwickelt und nutzt die Erfahrungen von Frontgrade aus früheren Systemen. Sie kombiniert flugerprobte Zuverlässigkeit mit optimierter Größe, Gewicht, Leistung und Kosten (SWaP-C), um Kunden mehr Effizienz und Missionssicherheit bei geringerem Platzbedarf zu bieten.

Der Hybrid-Schrittmotor und der harmonische Getriebeantrieb des SADA-10 bieten ein hohes Drehmoment, kein Spiel und eine Genauigkeit von 0,015°, wodurch eine präzise Sonnenverfolgung und maximale Stromerzeugung im Orbit gewährleistet sind. Zwei Potentiometer ermöglichen eine redundante Positionserfassung für zuverlässige Leistung, während das Schaltungsdesign eine effiziente Strom- und Datenübertragung bei minimalem Stromverbrauch gewährleistet, wodurch die Komplexität des Systems reduziert und die Energiebilanz des Raumfahrzeugs verbessert wird.

Der SADA-10 ist als handelsübliches Standardprodukt erhältlich und ist eine Twist-Cap-Variante, die eine Drehung von +/- 1820 ermöglicht. Für die Zukunft sind Designs geplant, die mit einem Schleifring konfiguriert werden können, der eine kontinuierliche 360°-Drehung und Leistungspegel von bis zu 120 Volt unterstützt. Diese Anpassungsfähigkeit bietet Raumfahrzeugkonstrukteuren eine größere architektonische Flexibilität und einen schnelleren, risikoärmeren Weg zur Integration über verschiedene Missionstypen hinweg.

Mit einem Gewicht von nur 3,0 kg liefert der SADA-10 ein Drehmoment von über 19 Nm und arbeitet effizient zwischen -30 °C und +65 °C, wobei er eine robuste mechanische Leistung und langfristige Haltbarkeit bietet. Sein integriertes elektromechanisches Design minimiert die Anzahl der Komponenten und die Verkabelung, wodurch Kunden Gewicht einsparen, Kosten senken und die Lebensdauer der Mission verlängern können.

"Der SADA-10 vereint Präzision, Effizienz und Zuverlässigkeit in einem kompakten Paket, das für die dynamischen Anforderungen heutiger Missionen gerüstet ist", sagte Lorne Graves, Senior Vice President und Chief Technology Officer bei Frontgrade Technologies. "Er ermöglicht es unseren Kunden, mehr Leistung zu erzielen, die Integration zu optimieren und die Leistung von Raumfahrzeugen zu verbessern und das alles mit bewährter, flugtauglicher Technologie."

Basierend auf einer innovativen Architektur und SWaP-C-Effizienz setzt der SADA-10 von Frontgrade einen neuen Standard für die Leistung von Solarantrieben in modernen Weltraummissionen. Erfahren Sie mehr über den SADA-10.

Über Frontgrade

Frontgrade Technologies entwickelt missionskritische Elektronik- und elektromechanische Produkte für die Raumfahrt, Luftfahrt und Verteidigung. Mit über 60 Jahren Erfahrung in der Raumfahrt umfasst das Portfolio hochzuverlässige Komponenten, Subsysteme und Baugruppen, die auf Leistung und Geschwindigkeit ausgelegt sind. Diese Technologien haben sich im Einsatz bewährt und unterstützen komplexe Missionen in der Luft, zu Lande, zu Wasser, im Weltraum und im Cyberspace. Sie arbeiten zuverlässig in den anspruchsvollsten Umgebungen der Welt. Von HF- und Mikrowellentechnologien bis hin zu Bewegungssteuerung, Stromversorgung und Verarbeitung liefert Frontgrade die Innovation, Präzision und Ausführung, die heutige Missionen erfordern. Erfahren Sie mehr unter www.frontgrade.com

