WUHU, China, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Was die Menschen in der Welt des Automobildesigns wirklich bewegt, ist die tiefe Resonanz zwischen Sensibilität und Rationalität. Das globale Team der Design-Elite von LEPAS lässt sich vom Leoparden inspirieren und nimmt die Natur als kreative Grundlage. Sie lassen die Markenphilosophie "Drive Your Elegance" in jedes Detail einfließen und formen das unverwechselbare Temperament der "Leopard Aesthetics" mit Details.
Äußeres Design: Die Fusion von Kraft und Eleganz
Innenarchitektur: Gelassenheit und Komfort unter der "Skyline"
CMF Design: Die Natur in das Fahrerlebnis einbeziehen
Das LEPAS-Designteam hat jedes Detail verfeinert und den Geist der Marke "Drive Your Elegance" in die Sprache der "Leopard Aesthetics" eingraviert. Mit LEPAS an Ihrer Seite wird jeder gewöhnliche Weg zu einer Reise voller Vertrauen, Eleganz und Inspiration.
