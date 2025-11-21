Strategische Partnerschaft abgeschlossen, die erweiterte KI-gesteuerte Plattformfunktionen und internationales Wachstum ermöglicht

Scientist.com, die führende KI-gestützte F&E-Koordinationsplattform der Life-Sciences-Branche, und GHO Capital Partners LLP ("GHO"), der auf globale Gesundheitsdienstleistungen spezialisierte Private-Equity-Investor, gaben heute den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Scientist.com durch GHO bekannt. Die Transaktion markiert den Beginn einer Phase beschleunigter Expansion und stärkt die Mission von Scientist.com, die pharmazeutische Forschung und Entwicklung durch die Rationalisierung des gesamten Lebenszyklus ausgelagerter Forschungsprojekte zu transformieren.

"Dies ist ein bedeutender Moment für Scientist.com und für die globale Forschungsgemeinschaft, die wir unterstützen", sagten Kevin Lustig, CEO, und Chris Petersen, CTO, die Gründer von Scientist.com. "Die Partnerschaft mit GHO, einem Team, das unsere Vision teilt und über fundierte Fachkenntnisse im Bereich der Skalierung von Unternehmen im Bereich Gesundheitstechnologie verfügt, ermöglicht es uns, aggressiv in unsere KI-gestützte Orchestrierungsplattform zu investieren und unsere globale Präsenz auszubauen. Gemeinsam sind wir besser denn je aufgestellt, um die wachsende Nachfrage nach schnellerer, intelligenterer und besser geregelter Beschaffung in der Forschung zu bedienen."

Scientist.com wurde 2007 gegründet und war Vorreiter beim Online-Marktplatzmodell für ausgelagerte wissenschaftliche Dienstleistungen. Das Unternehmen hat sich seither zu einer KI-gestützten F&E-Orchestrierungsplattform entwickelt, die führende Pharma- und Biotech-Organisationen mit mehr als 6.000 vorab geprüften Anbietern für Forschungsbedarf weltweit verbindet. Durch die Digitalisierung und Steuerung des gesamten ausgelagerten F&E-Lebenszyklus, von der Lieferantenauswahl und Vertragsgestaltung bis hin zur Nachverfolgung, Compliance und Ausgabentransparenz, hilft die Plattform Kunden dabei, Zeitpläne zu straffen, betriebliche Risiken zu verringern und die Entscheidungsfindung in den Bereichen Forschung und Entwicklung zu verbessern.

Mit der nun formalisierten Partnerschaft konzentrieren sich Scientist.com und GHO darauf, die Akzeptanz der Plattform in Europa und auf anderen internationalen Märkten auszuweiten und gleichzeitig die Entwicklung von KI- und Automatisierungsfunktionen der nächsten Generation voranzutreiben, darunter intelligentes Anbieter-Management, automatisierte Contracting-Workflows und prädiktive Projektmodellierung.

"Wir freuen uns sehr, unsere Investition in Scientist.com abzuschließen", sagten Edward de Nor und Stuart Quin, Partner bei GHO Capital. "Das Unternehmen ist ein echter Wegbereiter an der Schnittstelle zwischen KI, digitalem Handel und der Modernisierung biopharmazeutischer Lieferketten. Durch den Zusammenschluss wollen wir dem Team von Scientist.com dabei helfen, seine Vision zu verwirklichen, ausgelagerte Forschung und Entwicklung "auf die Beine" zu stellen, erhebliche Effizienzsteigerungen zu erzielen und weltweit eine bessere, schnellere und zugänglichere Gesundheitsversorgung zu ermöglichen."

GHO Capital Partners ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf den Gesundheitssektor spezialisiert hat und über ein verwaltetes Vermögen (AUM) von über 10 Milliarden US-Dollar verfügt. Das Unternehmen konzentriert sich ausschließlich auf die Skalierung innovativer Gesundheitsunternehmen und verfolgt dabei eine Strategie, die sich auf wachstumsstarke, komplexe Teilbereiche wie BioPharma-Dienstleistungen, HealthTech und Life-Science-Tools konzentriert.

Scientist.com wird weiterhin von seinem Hauptsitz in Solana Beach, Kalifornien, aus operieren und unter der Leitung seines derzeitigen Führungsteams bleiben. Die finanziellen Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Über Scientist.com

Scientist.com ist die führende KI-gestützte Plattform für die Koordination von Forschung und Entwicklung in der Life-Science-Branche. Die Plattform vereinfacht die Arzneimittelforschung und die klinische Entwicklung, indem sie die Beschaffung optimiert, Innovationen beschleunigt, die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sicherstellt und Wissenschaftler mit einem globalen Netzwerk vorqualifizierter Lieferanten verbindet. Scientist.com betreibt private Marktplätze für viele der weltweit größten Pharmaunternehmen und Hunderte von Biotech-Firmen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Solana Beach, Kalifornien.

Weitere Informationen: www.scientist.com

Über GHO Capital Partners LLP

Global Healthcare Opportunities, oder GHO Capital Partners LLP, ist ein führender Spezialist für Investitionen im Gesundheitswesen mit Hauptsitz in London. GHO nutzt globale Kapazitäten und fundierte Branchenexpertise, um wachstumsstarke Gesundheitsunternehmen in Europa, Nordamerika und darüber hinaus zu skalieren. Die Firma arbeitet mit starken Management-Teams zusammen, um marktführende Unternehmen aufzubauen, die eine bessere, schnellere und leichter zugängliche Gesundheitsversorgung bieten.

Weitere Informationen: www.ghocapital.com

