Shiba Inu kann steigen, aber DOGE-Killer MAXI wird dominieren

Der zweitplatzierte Memecoin Shiba Inu (SHIB) könnte sich nun erholen, da in dem Chart eine bullische Divergenz erkennbar ist. Während SHIB bestrebt ist, DOGE von dem Thron zu stoßen, wird sich Niedlichkeit wohl kaum mit Niedlichkeit bekämpfen lassen. Stattdessen braucht es einen gefährlicheren Gegner, der von Maxi Doge repräsentiert wird und die Macht übernehmen will.

Um es mit Dogecoin aufnehmen zu können, muss ein Memecoin besonders imposant sein. Dann können die kleinen Hunde aus der Ferne bellen, jedoch verstummen sie beim Erscheinen des Alpharüden. Allerdings sollte der Platzhirsch nicht nur bellen, sondern auch eine einschüchternde Aura haben, welche andere zum Rückzug zwingt.

Genau diese Energie bringt Maxi Doge jetzt in den Memecoin-Sektor, vor allem in den Bereich der Hunde-Memetoken. Wenn Sie ebenfalls eine solche Dominanz in Ihrem eigenen Umfeld erreichen wollen, bietet der Presale mit einem Preis von 0,000269 USD pro MAXI-Coin noch für die nächsten 29 Stunden eine Möglichkeit, bevor dieser in der nächsten Phase erhöht wird.

Alte Hunde sind müde, aber Maxi Doge vital

Die Sprungkraft von alten Shiba Inus war in der letzten Zeit enttäuschend, wobei sie zuletzt einfach nur zu Boden gefallen sind. DOGE befindet sich auf einer mehrmonatigen Unterstützung, von welcher Analysten erwarten, dass sie inzwischen für eine Erholungsrally sorgen könnte.

Ebenso ist SHIB derzeit auf einem wichtigen Niveau, während ein Analyst eine bullische Divergenz im RSI aufzeigt. Derweilen verzeichnet der Coin tiefere Tiefs, was insgesamt ein typisches Anzeichen für ein sich verringerndes bärisches Momentum ist. Daher könnte sich auch Shiba Inu bald erholen.

Quelle: TradingView

Ebenfalls von den Analysten hervorgehoben werden die Bemühungen der SHIB-Entwickler, einen realen Nutzen zu schaffen. So wurde kürzlich eine Partnerschaft mit Bitget aufgebaut, mit welcher SHIB in gängige Zahlungskanäle integriert wird.

Deshalb meinen bekannte Krypto-Persönlichkeiten wie James Waynn (CB BNB auf X), dass es jetzt der optimale Zeitpunkt für ein Investment in SHIB sei. Er rechnet sogar damit, dass sich ein Betrag von 1.000 USD auf 1 Mio. USD steigern lässt, wenn der Coin 0,01 USD erreicht, was 1.000x entsprechen würde.

When $SHIB Reaches 1 CENT

Just Remember Today

U Had A Chance To Buy it at $0.00001

And You didn't



A $1,000 investment in $SHIB

will buy 100 million tokens today!



When Shiba Inu Hits $0.01

An Investment of $1,000

Could Fetch $1 Million



Buy & Hold

ShibaInuETF SHIBARMY pic.twitter.com/8nWojimtGc - CB BNB (@JamesWaynn) November 11, 2025

Nun kommt wieder Begeisterung für das alte Narrativ auf, das SHIB der DOGE-Killer ist. Jedoch haben in Wirklichkeit beide schon vor Jahren ihren Höhepunkt erreicht. Seitdem konnten sie diese Niveaus allerdings nicht wieder übertreffen.

Sofern Shiba Inu wirklich den Memecoin-Markt dominieren wollte, ist es noch immer nicht geschehen. Denn beide haben lediglich die Bühne des wahren Alphas bereitet, auf welchen die Kryptowelt gewartet hat: Maxi Doge.

Größte Gefahr von DOGE wartet und pumpt

Maxi Doge ist wie das böse Monster unter dem Bett von Dogecoin, welches sich versteckt und noch nicht hervorgekommen ist. Aber DOGE weiß genau, dass es dort unten auf ihn wartet. MAXI hat hingegen in der Zwischenzeit jede Menge Gewichte gestemmt und literweise Red Bull getrunken.

Dabei ernährt er sich vor dem Training von purer Wut, bis der Zeitpunkt gekommen ist, sich entschlossen auf die Beute zu stürzen. Seine Augen sind bereits blutunterlaufen, aufgrund der Vorfreude, bald in die Memecoin-Arena losgelassen zu werden. Denn dann kann er beweisen, wer der Boss ist.

Im heutigen Markt zählt die Niedlichkeit nicht mehr so wie die Dominanz und die Energie des großen Hundes. Aus diesem Grunde hatte SHIB als niedliches Hündchen nicht den erhofften Erfolg, den das reicht nicht aus, um Dogecoin zu überholen oder gar zu entthronen.

Die wahren Degens wissen jedoch, was in diesem Zyklus wirklich zählt. Deshalb stürzen sie sich auf den Vorverkauf von Maxi Doge und haben schon Coin für umgerechnet mehr als 4,15 Mio. USD erworben. Sie erkennen, wofür MAXI steht und folgen seinem Ruf.

So hat an diesem Mittwoch erst ein Wal 214 Mio. MAXI-Coins für umgerechnet rund 58.000 USD gekauft. Denn, wenn Analysten SHIB bereits ein Steigerungspotenzial von 1.000x geben, ist die Frage, was ein auf 1.000x gebrandeter Maxi Doge erreichen kann, insbesondere durch die frühe Erhältlichkeit während des Presales.

Quelle: https://etherscan.io/tx/0xc180d78a915d686b1c112df459e9366d746e8f108c90bdedeebde3ec4eb1be1a

Unter den richtigen Marktbedingungen könnte sich das Investment von 58.000 USD eines Tages in 58 Mio. USD verwandeln. Genau dies ist die Art von Gewinnen, welche die Ära der Memecoins hervorgebracht hat.

Maxi Doge bringt seine Bros für den größten Kursanstieg in Stellung

Wenn Sie sich dem einmaligen Erlebnis des Dogecoin-Killers anschließen und sich auf den Pump Ihres Lebens vorbereiten wollen, können Sie dies über die Website von Maxi Doge tun. Diese akzeptiert für die Zahlung ETH, BNB, USDT, USDC und Bankkarten.

Für die Teilnahme wird mit Best Wallet eine der besten Wallets für Kryptowährungen empfohlen, welche Sie im Google Play und Apple App Store finden. Sie können auch Ihre neu erworbenen MAXI-Coins staken, um eine jährliche Rendite in Höhe von dynamischen 74 % zu erhalten.

Sicherheitshalber wurde der Smart Contract von den Experten von Coinsult und SOLIDProof auf Schwachstellen überprüft, um die höchste Sicherheit zu gewähren.

Verbinden Sie sich auch mit der Gemeinschaft von Maxi Doge auf X und Telegram.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.