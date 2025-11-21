Synthio Labs, ein klinisches Voice-AI-Unternehmen, das die Art und Weise transformiert, wie Organisationen im Bereich der Biowissenschaften Kliniker und Patienten einbinden, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Seed-Finanzierung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar eingeworben hat. Die Finanzierungsrunde wurde von Elevation Capital unter Beteiligung von 1984 Ventures, Peak XV Partners, Y Combinator und mehreren strategischen Geldgebern aus dem globalen Gesundheits- und KI-Ökosystem angeführt.

"Wir sind der Überzeugung, dass Synthio Labs die nächste größere Customer Engagement Infrastruktur für die Biowissenschaften definieren wird. Seine klinische Voice-AI-Plattform vereinheitlicht die Art und Weise, wie die Pharmaindustrie kommuniziert indem das Unternehmen den Außendienstteams einen mächtigen Sprachbegleiter und Ärzten und Patienten umgehende, vertrauenswürdige und konforme Antworten rund um die Uhr an die Hand gibt. Der globale kommerzielle und Go-to-Market-Fußabdruck der Pharmaindustrie ist eine Maschine im Wert von einer Billion US-Dollar, die reif für eine Neuerfindung ist, und Synthio verfügt über genau das richtige Team, um diese Mission zu erfüllen" , so Krishna Mehra, AI Partner, Elevation Capital.

Pharmaunternehmen geben in jedem Jahr mehr als 30 Milliarden US-Dollar für die Einbindung von Ärzten und Patienten aus dennoch erfolgt der Großteil der Kommunikation immer noch manuell und fragmentiert und ist schwer zu skalieren. Die Ärzte werden mit Informationen überhäuft und viele Patienten erhalten keine regelmäßige Unterstützung, was zu Behandlungsabbruchraten von bis zu 50% mit chronischen Krankheiten führt. Synthio Labs zielt darauf ab, dieses Problem durch konforme und Echtzeit-Voice-AI zu lösen, die dazu beiträgt, klare, präzise medizinische Informationen für jeden Arzt und Patienten zu liefern. Diese Technologie kann pharmazeutische Unternehmen und Gesundheitsdienstleister unterstützen, insbesondere bei Programmen für die Versorgung chronisch Kranker und Programmen mit umfassenden Unterstützungsangeboten.

Das KI-Betriebssystem von Synthio Labs vereint drei Flaggschiff-Plattformen: Jarvis, der klinische Voice-AI-Kopilot für Außendienstteams; Ather, die multimodale KI-Maschine, die eine nahtlose Omnichannel-Interaktion mit Ärzten und Patienten ermöglicht; und Simulation Studio, die fortgeschrittene Insight-Plattform, die detaillierte Vorlagen von digitalen Zwillingen von Klinikern und Patienten für Forschung und Strategie erzeugt. Gemeinsam werden diese Produkte Life-Science-Teams unterstützen. um konforme Konversationen zu automatisieren, strukturierte Informationen in großem Maßstab zu erfassen und konsistente Erfahrungen auf menschlicher Ebene für jeden Kliniker und Patienten zu liefern.

"Über bahnbrechende Therapieformen hinaus wird die Zukunft der Gesundheitsversorgung davon abhängen, wie wir jeden Kliniker und Patienten erreichen und unterstützen, der sich auf sie verlässt", so Supreet Deshpande, Mitbegründer und CEO von Synthio Labs "Bei Synthio erstellen wir die KI-Infrastruktur, die dies ermöglicht intelligent, konform und in großem Maßstab", ergänzte Rajashekar Vasantha, Mitbegründer und Chief Technology Officer.

Sahitya Sridhar, Mitbegründerin und Chief Product Officer, erklärte: "Wir entwickeln Produkte, die jede Konversation zwischen der Pharmaindustrie und ihren Kunden intelligenter, schneller und sinnvoller machen. Die Gesundheitsversorgung bewegt sich hin zu einer Welt des Überflusses. Unsere Ansicht ist einfach: Erlebnisse auf Verbraucherniveau in der Pharmaindustrie einzuführen und die Menschen, die Pflege leisten, zu stärken."

Zu den innovationsfreudigen Nutzern gehören mehrere der Top-10-Pharmaunternehmen und führende D2C (Direct-to-Consumer) Gesundheitsmarken, die Voice AI von Synthio nutzen, um die Arzt- und Patienteneinbindung zu transformieren. Im Rahmen eines Projekts erreichte die Voice AI von Synthio mehr als 5.000 Ekzempatienten innerhalb von 48 Stunden und unterstrich somit die Fähigkeit, personalisierte Unterstützung schnell zu skalieren.

Rafal Pielak, Gründer und CEO, Soteri Skin, erläuterte: "Es war mir ein Vergnügen, mit dem Team von Synthio Labs zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen erstellte einen Voice-AI-Agenten, der Tausende Ekzempatienten aktiv einbinden konnte und 5.000 Anrufe in lediglich zwei Tagen abschloss. Der Agent unterstützte den Onboarding-Prozess, das Screening und die Patientenbetreuung von Anfang bis Ende, indem er unsere Feedback- und Bewertungssammlung vollständig automatisierte. Wir sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden und freuen uns nun auf die erneute Zusammenarbeit."

Synthio Labs wurde von Supreet Deshpande, Sahitya Sridhar und Rajashekar Vasantha gegründet. Dabei handelt es sich um ein aus Indien stammendes Team mit frühen akademischen und beruflichen Wurzeln in Indien. Die Gründer bringen tiefes Fachwissen im Bereich der Pharmastrategie und fortgeschrittene KI-Technik, die durch Führungsrollen bei McKinsey, ZS Associates, Amazon und Audible aufgebaut wurden, in das Unternehmen ein. Sie haben kommerzielle Programme im Wert von mehreren Millionen Dollar für globale Life-Science-Unternehmen geleitet und spielten eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung grundlegender LLMs (Large Language Models) und Multi-Agenten-Voice Systeme bei Amazon und Audible. Das Unternehmen plant, diese Mittel zu verwenden, um seine Ingenieur- und Produktteams zu erweitern, Unternehmensimplementierungen in den Vereinigten Staaten und Europa zu skalieren und seine Partnerschaften mit führenden Kunden im Bereich Life Sciences zu vertiefen. Synthio zielt darauf ab, KI-gesteuerte Interaktionen als neuen Standard für die Art und Weise aufzubauen, wie Pharmateams Kliniker und Patienten weltweit unterstützen.

Über Synthio Labs

Synthio Labs ist ein klinisches dialogorientiertes Voice-AI-Unternehmen, das Organisationen im Bereich der Biowissenschaften unterstützt, Kliniker und Patienten durch sichere, konforme und intelligente Voice-Technologie einzubinden. Seine Suite an KI-Produkten Jarvis, Ather und Simulation Studio, ermöglicht Omnichannel Engagement für globale Pharma- und Biotech-Teams. Das in der San Francisco Bay Area mit Teams in Indien und den Vereinigten Staaten ansässige Unternehmen wird von Elevation Capital, Peak XV Partners, 1984 Ventures, Y Combinator und führenden Life-Science-Investoren unterstützt.

