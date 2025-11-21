Das neue Kapital und die Infrastruktur werden das Voranschreiten von Luma AI auf seinem Weg zu einer künstlichen multimodalen Intelligenz (Multimodal AGI) beschleunigen, also einer KI, die die Realität simulieren und Menschen in der realen Welt unterstützen kann.

HUMAIN wird im Rahmen des Projekts Halo einen der weltweit größten KI-Computercluster bauen, der unter anderem zum Trainieren von Weltmodellen eingesetzt werden soll. Dies ist der nächste Schritt in der KI nach den LLMs eine mögliche Billionen-Dollar-Marktchance, das sich über die Industriezweige Entertainment, Marketing/Marken, Ausbildung, Weltverständnis und Robotik erstreckt.

In die Partnerschaft ist auch HUMAIN Create einbezogen, eine Initiative zur Entwicklung von KI-Modellen, die auf arabische und regionale Daten trainiert werden und Unternehmen und Regierungen in der Region MENA (Middle East and North Africa) bei der Übernahme einer kulturell angepassten KI unterstützen sollen.

Luma AI, das Frontier-KI-Unternehmen, das an der Entwicklung der künstlichen multimodalen Intelligenz (Multimodal AGI) arbeitet, meldete heute die Einwerbung von Mitteln in Höhe von 900 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Serie-C-Finanzierungsrunde. Geleitet wurde diese von HUMAIN, einem PIF-Unternehmen, das globale Full-Stack-KI-Fähigkeiten bereitstellt, unter maßgeblicher Beteiligung von AMD Ventures und den bestehenden Investoren Andreessen Horowitz, Amplify Partners und Matrix Partners.

(L-R) Amit Jain, CEO of Luma AI, and Tareq Amin, CEO of HUMAIN, at the U.S.-Saudi Investment Forum in Washington, D.C., where Luma AI announced its $900 million Series C and partnership on Project Halo a 2-gigawatt AI supercluster in Saudi Arabia that will power next-generation World Models and accelerate the path toward Multimodal AGI.

Diese Serie C ist ein Meilenstein im Rahmen der Mission des Unternehmens zum Aufbau einer multimodalen allgemeinen Intelligenz, also einer KI, die die Realität simulieren, verstehen und in der realen Welt betrieben werden kann. Für das Training und den Einsatz dieser KI-Systeme der nächsten Generation wird Luma AI Kunde von HUMAIN werden. HUMAIN baut derzeit im Rahmen des Projekts Halo einen 2-Gigawatt-KI-Supercluster in Saudi-Arabien, der damit zu einem der weltweit größten Computerinfrastrukturen ausgebaut wird.

Die Unternehmen gaben heute in Washington, DC auf dem US-Saudi Investment Forum anlässlich des Besuchs von Kronprinz HRH Mohammad bin Salman Al-Saud eine gemeinsame Roadmap zur Erweiterung der Grenzen der multimodalen Intelligenz bekannt. Diese neue Finanzierung und Infrastruktur werden die Anstrengungen von Luma AI zum Trainieren von großen Weltmodellen beschleunigen, also von grundlegener KI, die über LLMs hinausgeht und vom digitalen Fußabdruck der Menschheit in Video-, Audio- und Sprachressourcen lernt, um in HUMAIN Create Produkte zu schaffen, die die Realität für Anwendungen in den Bereichen Robotik, Entertainment, Werbung und Gaming sowie in der personalisierten Ausbildung in globalem Maßstab verstehen und simulieren.

"HUMAIN ist der perfekte Partner für diesen nächsten Schritt des aufregenden Werdegangs von Luma AI", sagte Amit Jain, CEO und Mitgründer von Luma AI. "Für die Schaffung einer KI, die der Menschheit in der realen Welt helfen und unser Verständnis des Universums erweitern kann, müssen wir Systeme entwickeln, die von einer Billiarde von Datenelementen was in etwa dem kollektiven digitalen Gedächtnis der Menschheit entspricht lernen können, die in Video-, Bild-, Audio- und Sprachressourcen enthalten sind. HUMAIN stellt eine völlig neue Computer-Infrastruktur in einer beeindruckenden Geschwindigkeit bereit, und dies ist entscheidend für das Erreichen der Mission von Luma AI. Wir pflegen außerdem eine intensive Partnerschaft über kundenspezifische Modelle hinweg sowie in der Vermarktung und in der Nutzung von neuen Fähigkeiten, um eine durchgängige Wertschöpfungskette für multimodale KI zu schaffen."

"Diese Investition unterstreicht einen wichtigen Punkt in der Philosopie von HUMAIN: Wir finanzieren nicht nur die nächste KI-Welle, sondern wir schaffen die vollständige Wertschöpfungskette, die das möglich macht", sagte HUMAIN-CEO Tareq Amin. "Luma AI ist ein außergewöhnliches, in den USA ansässiges Startup-Unternehmen im Bereich der Frontier-Technologien, das die Grenzen der multimodalen Weltmodelle sprengt. Mit seinem technischen Ehrgeiz, der Geschwindigkeit seiner Forschung und seiner nachgewiesenen Fähigkeit, grundlegende Innovationen in reale Produkte umzusetzen, steht es auf einzigartige Weise im Einklang mit der Vision von HUMAIN. Unsere Investition in Luma AI versetzt uns in Kombination mit dem 2-GW-Supercluster von HUMAIN in eine ideale Position, um multimodale Intelligenz auf höchstem Niveau zu trainieren, einzusetzen und zu skalieren. Diese Partnerschaft setzt neue Maßstäbe dafür, wie Kapital, Computereinsatz und Leistungsfähigkeit zusammenfinden können."

Der neue 2-Gigawatt-Supercluster stellt einen gigantischen Sprung für die multimodale KI-Infrastruktur dar. Luma entwickelt eine Technologie, mit der sich ein effizientes Training von Multimodal-Daten im Peta-Bereich bewerkstelligen lässt das entspricht dem 1.000- bis 10.000-Fachen der Informationen, die von den derzeitigen großen Sprachmodellen (Large Language Models, LLMs) bewältigt werden können, was KI für die Lösung von Aufgaben in der realen Welt nutzbar macht. Dieser Cluster wird zudem mit Inferenzsystemen der nächsten Generation ausgestattet sein, die so konzipiert sind, dass diese Modelle global in Echtzeit bedient werden können. "Erst durch dieses Maß an System- und Algorithmusintegration ist die Entwicklung von Modellen möglich, die das Universum verstehen und simulieren können", fügte Jain hinzu.

Ray3, das Flaggschiffmodell von Luma AI, hat bereits die Fähigkeit von Luma AI demonstriert, Grundlagenforschung in skalierbare kommerzielle Produkte umzusetzen, die verbreitet in Studios, Werbeagenturen und Marken eingesetzt werden, unter anderem auch in den globalen Produkten und Lösungen von Adobe. Mit dieser neuen Finanzierungsrunde plant Luma AI, seine Führungsposition in Entertainment und Werbung auf die Bereiche Simulation, Konstruktion und Robotik auszuweiten.

Wie bereits berichtet, war Luma AI die erste Modellreihe, die innerhalb von HUMAIN Create auf den Markt kamen, einer regionalen Initiative, die auf die Schaffung von souveränen KI-Modellen und speziell für die arabische Welt konzipierten End-to-End-Produkten ausgerichtet war. Diese Modelle verstehen kulturellen Kontext, visuelle Nuancen und sprachliche Vielfalt, was Entwickler, Unternehmen und Regierungen in die Lage versetzt, eine KI anzuwenden, die ihre Identität, ihre Werte und ihre Souveränität widerspiegelt.

Über Luma AI

Luma AI schafft eine multimodale allgemeine Intelligenz, die in der realen Welt generiert, verstanden und betrieben werden kann. Auf Dream Machine, der Flaggschiff-Plattform des Unternehmens, können Kreative überall professionelle Videos und Bilder erstellen. 2025 brachte Luma mit Ray3 das weltweit erste Video-Reasoning-Modell, das in der Lage ist, physisch exakte Videos, Animationen und Bildmaterialien zu erzeugen. Die Luma-Modelle werden von den besten Entertainment-Studios, Werbeagenturen und Technologieführern eingesetzt, darunter Adobe und AWS, und sind per Abonnement oder API verfügbar. Getragen wird das Unternehmen von HUMAIN, Andreessen Horowitz, Amazon, AMD Ventures, NVIDIA, Amplify Partners, Matrix Partners und Business Angels aus den Sektoren Technologie und Entertainment.

Über HUMAIN

HUMAIN, ein PIF-Unternehmen, ist ein globales Unternehmen für künstliche Intelligenz, das Full-Stack-KI-Fähigkeiten in vier Kernbereichen bereitstellt: Rechenzentren der nächsten Generation, Hochleistungs-Infrastruktur- und Cloud-Plattformen, fortgeschrittene KI-Modelle, einschließlich der weltweit modernsten in der arabischen Welt entstandenen multimodalen LLMs und transformative KI-Lösungen, die tiefe Branchenkenntnisse mit der praktischen Umsetzung verbinden.

Das End-to-End-Modell von HUMAIN dient Organisationen sowohl des privaten als auch des öffentlichen Sektors zur Erschließung exponentieller Werte in allen Branchen, zur Förderung der Transformation und zur Stärkung der Fähigkeiten durch Synergien von Mensch und künstlicher Intelligenz. Mit einem wachsenden Portfolio an branchenspezifischen KI-Produkten und einer Kernaufgabe zur Förderung der IP-Führung und Talentüberlegenheit weltweit ist HUMAIN auf globale Wettbewerbsfähigkeit und nationale Unterscheidung ausgelegt.

