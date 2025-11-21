Dank bedeutender Fortschritte in der Genbearbeitung könnten alle bekannten genetischen Krankheiten innerhalb des nächsten Jahrzehnts geheilt werden, erklärte ein führender Wissenschaftler auf dem Dubai Future Forum 2025. Dr. Trevor Martin, Mitbegründer und CEO von Mammoth Biosciences, beschrieb im Rahmen der Diskussion über die Forschungsarbeit seines Unternehmens "eine einmalige Heilung, die das Gesundheitssystem, wie wir es kennen, grundlegend verändern wird".

Dubai Future Forum 2025 (Photo: AETOSWire)

Zur Eröffnung des Forums stellte Khalfan Belhoul, CEO der Dubai Future Foundation, das Konzept des "nationalen kognitiven Potenzials" vor und argumentierte, dass Länder in Zukunft durch die Nutzung der kollektiven kognitiven Stärke ihrer Gesellschaften einen Wettbewerbsvorteil in Bereichen wie der KI erlangen werden.

In einer anderen Sitzung sagte Dr. Nikku Madhusudhan, Professor für Astrophysik an der Universität Cambridge, dass es "gute Chancen" gebe, dass die Menschheit Leben auf einem anderen Planeten entdecken werde möglicherweise schon im nächsten Jahrzehnt. Er erklärte, dass Wissenschaftler derzeit Anzeichen für kohlenstoffbasierte Moleküle auf fernen Exoplaneten entdecken, und fügte hinzu: "Meiner Meinung nach ist die Frage nicht, ob wir Leben finden werden, denn die Chancen dafür stehen gut die Frage ist: Sind wir bereit, Leben zu finden, das wir nicht kennen?"

Im Vorfeld des Forums bestätigte Michael Miebach, CEO von Mastercard, dass das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Majid Al-Futtaim die erste KI-Agent-Handelstransaktion in Dubai abgeschlossen hat, bei der zwei Kinokarten vollständig von einem künstlichen Intelligenz-Agenten gekauft wurden.

Während des Forums stellte Beatrice Wilson, eine UNICEF Youth Foresight Fellowship-Stipendiatin aus Ghana, Forschungsergebnisse vor, aus denen hervorgeht, dass viele junge Menschen sich heute bei Schularbeiten auf generative KI-Plattformen verlassen, anstatt sich direkt an ihre Lehrer zu wenden, da sie in traditionellen Unterrichtssituationen Angst vor Urteilen oder Kritik haben.

Das Forum hob mehrere wichtige Erkenntnisse und Prognosen hervor, die die Entwicklung der Menschheit prägen werden. Die Referenten wiesen darauf hin, dass im Sommer 2025 die Solarenergie erstmals die Kernenergieproduktion überholt habe, was eine bedeutende Veränderung in der globalen Energielandschaft signalisiert. Experten prognostizieren außerdem, dass bis 2028 fast ein Drittel der CEOs der Fortune-500-Unternehmen digitale Zwillinge haben werden und dass bis 2060 von 100 Beschäftigten 52 nicht mehr erwerbstätig sein werden. Die Teilnehmer erfuhren, dass derzeit 80 der globalen Genomdaten von Personen europäischer Abstammung stammen, was Forderungen nach einer breiteren Repräsentation laut werden lässt. Außerdem wurde bekannt, dass die Vereinigten Arabischen Emirate eine Forschungsstation in der Antarktis planen, die Platz für mehr als 50 Wissenschaftler bieten soll.

