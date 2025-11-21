Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Konjunkturdaten 01:01 Uhr, Großbritannien: GfK Verbrauchervertrauen 11/25 00:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 10/25 01:30 Uhr, Japan: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 10/25 08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftsklima 11/25 08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 11/25 09:15 Uhr, Frankreich: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 Uhr, Deutschland: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 …Den vollständigen Artikel lesen
