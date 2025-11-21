DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Freitagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 05.26 Uhr 23,0 Punkte auf 22.990,0. In den Handel gegangen war er mit 23.025,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.074,0 und das -tief bei 22.982,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 428 Kontrakte.
November 20, 2025 23:27 ET (04:27 GMT)
