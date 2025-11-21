Der Kurs von Bitcoin ist zuletzt enorm unter Druck geraten. Doch könnte die Mutter aller Kryptowährungen jetzt eine Rallye um 140 Prozent hinlegen und das in nur 45 Tagen? Der schlauste Mann der Welt ist optimistisch. YoungHoon Kim gilt mit einem IQ von 276 als der intelligenteste Mensch der Welt. Dies untermauern eine Studie sowie mehrere Anerkennungen durch internationale Komitees. Tatsächlich ist er zudem auch ein echter Krypto-Bulle und hat kürzlich ...

