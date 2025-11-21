Anzeige
Freitag, 21.11.2025
Europa im Fokus: Die Lage spitzt sich zu - und ein Player profitiert
Dow Jones News
21.11.2025 06:39 Uhr
TAGESVORSCHAU/Freitag, 21. November

DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 21. November 

=== 
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise (landesweit) Oktober 
     Kernverbraucherpreise 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +2,9% gg Vj 
*** 00:50 JP/Handelsbilanz Oktober 
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Oktober 
     PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj 
     zuvor:  +0,5% gg Vm/+1,5% gg Vj 
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex November 
     PROGNOSE: 97 
     zuvor:  97 
*** 09:00 DE/Commerzbank AG, CFO Schmitt bei JP Morgan European Financials Conference 
*** 09:00 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede und Q&A 
     bei Veranstaltung der Fundacion BBK 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) November 
     PROGNOSE: 48,3 
     zuvor:  48,0 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 48,0 
     zuvor:  47,7 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) November 
     PROGNOSE: 49,0 
     zuvor:  48,8 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) November 
     PROGNOSE: 54,0 
     zuvor:  54,6 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 53,5 
     zuvor:  53,9 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) November 
     PROGNOSE: 49,8 
     zuvor:  49,6 
*** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei European Banking Congress 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) November 
     PROGNOSE: 52,9 
     zuvor:  53,0 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) November 
     PROGNOSE: 50,4 
     zuvor:  50,0 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 52,5 
     zuvor:  52,5 
*** 10:00 DE/Deutsche-Bank-CEO Sewing und Commerzbank-CEO Orlopp 
     in Podiumsdiskussion bei European Banking Congress 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     November (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 51,8 
     zuvor:   52,3 
     Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe November 
     (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 49,5 
     zuvor:   49,7 
*** 11:00 EU/EZB, Tariflohnindikator 
*** 12:30 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede und Q&A bei Treffen 
     mit Alumni der Deusto Business School 
*** 14:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Europan Banking Congress 
*** 14:30 US/Realeinkommen September 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service November (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 54,5 
     zuvor:   54,8 
     Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     November (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 52,0 
     zuvor:   52,5 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November 
     PROGNOSE:  51,0 
     1. Umfrage: 50,3 
     zuvor:   53,6 
 
***   - US/Fed-Gouverneur Barr, Rede bei National College Fed Challenge finals 
    - Ubisoft Entertainment, Ergebnis, 1H 
    - EU/Länderrating Italien (Moody's) 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2025 00:03 ET (05:03 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
