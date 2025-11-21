© Foto: Aashish Kiphayet - NurPhoto

Jefferies traut DoorDash nach dem letzten Abverkauf ein starkes Comeback zu und bewertet die Wachstumschancen deutlich höher als die aktuelle Marktstimmung.Die US-Investmentbank Jefferies stellt sich deutlicher hinter DoorDash und rät Anlegern zum Einstieg. Nach Wochen kräftiger Kursverluste sieht das Analysehaus nun eine attraktive Gelegenheit, den Marktführer im US-Essensliefersektor einzusammeln. Die Analysten erhöhten ihre Empfehlung von Hold auf Buy und schraubten zugleich das Kursziel von 220 auf 260 US-Dollar nach oben. Kursschock der vergangenen Wochen könnte Chance sein DoorDash-Papiere haben seit Jahresbeginn zwar 26 Prozent zugelegt, in den letzten 30 Tagen jedoch rund 20 Prozent …