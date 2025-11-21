Gleich zwei renommierte Jurys haben entschieden: Der European Defence Index gehört zu den stärksten Produkten am Markt - Platz 1 beim Zertifikatepreis als "Zertifikat des Jahres" und Platz 2 beim Zertifikate Award 2025/2026. Eine doppelte Auszeichnung, die deutlich macht, wie gut dieser Index in Konstruktion und Timing aufgestellt ist.Diese Prämierungen fallen in eine Phase, in der Europa sicherheitspolitisch komplett neue Wege geht. Milliardenprogramme der EU, die 2 Prozent-Verpflichtung der NATO ...Den vollständigen Artikel lesen ...
