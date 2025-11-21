Gemessen am Aktienkurs ist die Trendwende hier noch nicht absehbar. Die guten Aussichten und die gu¨nstige Bewertung sprechen aber fu¨r eine Umkehr. Mutige Anleger greifen zu! Ein Unternehmen musste im ersten Halbjahr 2025 einige Rückschläge verkraften - ungeplante Stillstände, verschobene Projekte und Rückstellungen belasteten Umsatz und Marge deutlich. Auch ein großer Aktionär sorgte kurzfristig für zusätzlichen Verkaufsdruck. Trotz der aktuellen ...

