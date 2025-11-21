© Foto: Richard Drew/AP/dpa - dpa-Bildfunk

Die US-Börsen erleben den heftigsten Intraday-Absturz seit April. Ein Mix aus KI-Sorgen, starkem Jobmarkt und Bitcoin-Crash sorgt für Turbulenzen und vernichtet binnen Stunden Billionen an Marktwert. Die Details. Die US-Börsen haben am Donnerstag ihren heftigsten Intraday-Absturz seit April erlebt - und Anleger rätseln, was den plötzlichen Stimmungsumschwung ausgelöst hat. Nach einem starken Auftakt drehte der Markt innerhalb weniger Stunden komplett ins Minus und markierte den tiefsten Stand seit mehr als zwei Monaten. Der technologielastige Nasdaq-100 sackte vom Tageshoch aus um fast 5 Prozent ab und schloss 2,4 Prozent niedriger. Der S&P 500 verlor 1,6 Prozent - ein Einbruch, der laut …