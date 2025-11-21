Wir bieten Textilien und Produkte aus Originalmaterialien an, die von unserer Materialabteilung speziell für Umwelt-, Gesundheits- und Hitzeschutzmaßnahmen entwickelt wurden, vor allem für den Sport- und Outdoor-Bereich.

Yagi Co., Ltd. (TOKYO:7460) (https://www.yaginet.co.jp/en/index.html) wird zum ersten Mal auf der ISPO Munich ausstellen, die dieses Jahr vom Sonntag, 30. November, bis Dienstag, 2. Dezember, drei Tage lang in München stattfindet.

Since ancient times, the lava rock formed beneath Mt. Fuji has been carefully protected from changes in surface temperature and weathering. LAVATECH is made by weaving this high-quality underground lava rock. We have achieved a high far-infrared effect by using a special technology to finely crush the lava rock that lies underground at Mt. Fuji for weaving into fibers. This brand of materials enables the creation of new products that address a wide range of health issues in areas such as sleep, beauty and sports through their blood circulation-promoting effects.

Über die ISPO

Die in Deutschland ansässige Messe ist eine der weltweit größten Fachmessen für Sportartikel. Sie findet seit 1970 statt und vereint neue Produkte und Marken aus einer Vielzahl von Bereichen, darunter Outdoor, Sportmode, Gesundheit und Fitness sowie Sportartikel. Sie wird nicht nur in Deutschland (München), sondern auch in China (Shanghai, Peking) veranstaltet und zieht Marken, Einkäufer und Journalisten aus aller Welt an. Breites Spektrum an Genres: Outdoor, Action, Sportmode, Leistungssport, Textilmaterialien, Gesundheit und Fitness. Nachhaltigkeit, einschließlich Umweltschutz und Klimaschutzmaßnahmen, ist ein zentrales Thema, wobei umweltbewusste Materialien und Technologien vorgestellt werden. Neue Produkteinführungen: Als Drehscheibe für die neuesten Sportgeräte, Technologien und Trends werden zahlreiche neue Produkte und Designs vorgestellt. Es werden auch Auszeichnungen vergeben, wobei nicht nur das Feedback der ausstellenden Unternehmen, sondern auch das der allgemeinen Verbraucher berücksichtigt wird.

Unsere Ausstellungsinhalte

Unter Nutzung der von unserer Materialabteilung entwickelten Originalmaterialien zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen ökologische Nachhaltigkeit, Gesundheit und Maßnahmen gegen Hitze wird unsere Bekleidungsabteilung Textilien und Produkte vorstellen, die ihr Know-how im Bereich Arbeitskleidung mit einer sportlichen Ästhetik verbinden. Diese werden mit Schwerpunkt auf den Bereichen Sport und Outdoor umfassend präsentiert.

LAVATECH

Seit jeher wird das unter dem Berg Fuji gebildete Lavagestein sorgfältig vor Veränderungen der Oberflächentemperatur und Verwitterung geschützt. LAVATECH wird durch Weben dieses hochwertigen unterirdischen Lavagesteins hergestellt. Durch den Einsatz einer speziellen Technologie, mit der das unterirdische Lavagestein des Fuji fein zerkleinert und zu Fasern gewebt wird, haben wir einen hohen Ferninfrarot-Effekt erzielt. Diese Marke von Materialien ermöglicht die Entwicklung neuer Produkte, die durch ihre durchblutungsfördernde Wirkung eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen in Bereichen wie Schlaf, Schönheit und Sport angehen.

Offizielle Website von LAVATECH: https://lavatech.jp/

Pflanzliche Synthetikfaser der nächsten Generation [PlaX]

Durch die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen "PlaX", das ein neues Material aus Polymilchsäure und einem pflanzlichen Zusatzstoff entwickelt hat, der exklusiv von Bioworks hergestellt wird, leisten wir im Rahmen unserer umweltbewussten Initiativen einen Beitrag zur Bewältigung zukünftiger Umweltprobleme. Wir streben danach, durch Innovation neue Werte zu schaffen und eine nachhaltige Gesellschaft zu verwirklichen.

PlaX https://bioworks.co.jp/en/

COLDVEIL

COLDVEIL ist ein Nylonmaterial mit drei Funktionen: Hitzeschutz, schnelle Trocknung und kühlendes Gefühl. Durch die Einarbeitung von Titandioxid besitzt es ein kühlendes Gefühl, das durch die Absorption von Wärme und Hitzeschutzeigenschaften erzeugt wird. Damit ist es ein effektives Material für verschiedene Anwendungen in heißen Umgebungen.

Über YAGI

Yagi Co., Ltd. wurde 1893 gegründet und ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Textilien, Bekleidung, Lifestyle-Produkte und internationale Marken, sowohl in Japan als auch weltweit. Mit einem weltweiten Umsatz von rund 83,3 Milliarden Yen ist das Unternehmen an der Tokioter Börse notiert. Yagi hat sich seiner sozialen und ökologischen Verantwortung verschrieben und lässt sich dabei von seiner Philosophie der "konsequenten Aufrichtigkeit" leiten. Weitere Informationen über Yagi finden Sie unter https://www.yaginet.co.jp/en/index.html

ISPO München 2025 Übersicht

Termine: Sonntag, 30. November bis Dienstag, 2. Dezember 2025

Veranstaltungsort: Messe München

Adresse: Messegelände, 81823 München

Offizielle Website: https://www.ispo.com/en/munich

