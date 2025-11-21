NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMS-Osram von 14,00 auf 8,30 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Erholung von Umsätzen und Margen wird langsamer, schrieb Janardan Menon am Donnerstagabend. Menon rechnet 2026 beim Spezialisten für Licht- und Sensorlösungen mit einem leichten Umsatzschwund. Weiteres Potenzial hänge von einem Aufschwung der Auto- und Industriebranche ab./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: AT0000A3EPA4





