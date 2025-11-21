The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.11.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.11.2025
ISIN Name
US404119BS74 HCA INC. 2026
XS1914934606 BNG BK 18/25 MTN
DE000LB122E9 LBBW STUFENZINS 18/25
IT0005151854 MTE PASCHI SI. 15/25 MTN
HU0000404058 UNGARN 19/25
AU3CB0258739 WORLD BK 2025 MTN
XS1280111961 UBS 15/25 FLR MTN
XS2485259241 BBVA 22/25 MTN
XS2485259670 BBVA 22/25 FLR MTN
CH1145096173 IMPLENIA 21/25
USU5876JAB18 MERC.B.F.NA. 22/25 REGS
US58769JAB35 MERC.B.F.NA. 22/25 144A
