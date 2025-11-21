The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.11.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.11.2025ISIN NameUS404119BS74 HCA INC. 2026XS1914934606 BNG BK 18/25 MTNDE000LB122E9 LBBW STUFENZINS 18/25IT0005151854 MTE PASCHI SI. 15/25 MTNHU0000404058 UNGARN 19/25AU3CB0258739 WORLD BK 2025 MTNXS1280111961 UBS 15/25 FLR MTNXS2485259241 BBVA 22/25 MTNXS2485259670 BBVA 22/25 FLR MTNCH1145096173 IMPLENIA 21/25USU5876JAB18 MERC.B.F.NA. 22/25 REGSUS58769JAB35 MERC.B.F.NA. 22/25 144A