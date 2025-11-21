NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Cohen berücksichtigte am Donnerstagabend jüngste Zahlen zum dritten Quartal und neue Ziele für 2026 in seinen Schätzungen. Er sieht in Hannover Re weiterhin den qualitativ besten europäischen Rückversicherer, der im Vergleich zu seinen Mitbewerbern einen Bewertungsaufschlag verdiene. Kurzfristiges Kurspotenzial gebe es aber kaum./rob/tih/ag



