Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 21
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|20/11/2025
|BPDG
|IE00060Z4AE1
|94300000.00
|1021993677.96
|8.2765
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|20/11/2025
|BPDU
|IE00060Z4AE1
|94300000.00
|1021993677.96
|10.8377
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|20/11/2025
|BPGG
|IE000ASNLWH9
|199700000.00
|2180526887.88
|8.3386
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|20/11/2025
|BPGU
|IE000ASNLWH9
|199700000.00
|2180526887.88
|10.919
|USD
