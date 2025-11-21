VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 21
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-11-20
|NL0009272749
|3938777.000
|370434970.57
|94.0482
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-11-20
|NL0009272772
|513000.000
|37214515.59
|72.5429
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-11-20
|NL0009272780
|360000.000
|30127342.34
|83.6871
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-11-20
|NL0009690239
|8310404.000
|315832094.10
|38.0044
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-11-20
|NL0009690247
|2598390.000
|44834507.99
|17.2547
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-11-20
|NL0009690254
|2426537.000
|30263110.74
|12.4717
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-11-20
|NL0010273801
|2681000.000
|51381518.78
|19.1651
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-20
|NL0010731816
|858000.000
|71735946.12
|83.6083
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-11-20
|NL0011683594
|84300000.000
|3842179248.65
|45.5775
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-20
|NL0010408704
|30503010.000
|1075738862.96
|35.2666
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-11-20
|NL0009272764
|318000.000
|19911155.33
|62.6137
