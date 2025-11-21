Diese Aktien weisen nicht nur ein extrem hohes Qualitätsscoring auf. Zusätzlich bietet sich hier eine Dividendenrendite von bis zu 24 Prozent und die Analysten sehen enormes Kurspotenzial für die jeweiligen Papiere. Es gibt eine Reihe von Qualitätsaktien an der Börse, doch längst nicht alle weisen enorm hohe Dividendenrenditen auf. Noch weniger davon werden dann auch noch von den Analysten zum Kauf empfohlen und könnten hohes Kurspotenzial für Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...