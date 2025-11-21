Anzeige
Freitag, 21.11.2025
ActiveVoices: Warum Investoren hinschauen - und welches Telekom-Upside denkbar ist
21.11.2025
Globe Capital Limited - Appointment of Aquis Corporate Adviser

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 21

21 November 2025

Globe Capital Limited

("Globe Capital" or the "Company")

Appointment of Aquis Corporate Adviser

Globe Capital is pleased to announce that AlbR Capital Limited has been appointed as Aquis Corporate Adviser to the Company with immediate effect.

- ENDS -

The Directors of Globe Capital accept responsibility for this announcement.

For further information

Globe Capital Limited Darren Edmonston Tel: +44 (0) 1279 635 511
Aquis Corporate Adviser AlbR Capital Limited Tel: +44 (0) 20 7469 0930

