Globe Capital Limited - Appointment of Aquis Corporate Adviser
21 November 2025
21 November 2025
Globe Capital Limited
("Globe Capital" or the "Company")
Appointment of Aquis Corporate Adviser
Globe Capital is pleased to announce that AlbR Capital Limited has been appointed as Aquis Corporate Adviser to the Company with immediate effect.
The Directors of Globe Capital accept responsibility for this announcement.
For further information
|Globe Capital Limited Darren Edmonston Tel: +44 (0) 1279 635 511
|Aquis Corporate Adviser AlbR Capital Limited Tel: +44 (0) 20 7469 0930
