In einem heute wieder nervösen Marktumfeld dürfte es auch die Aktie der DHL Group schwer haben. Immerhin lief am Morgen direkt eine positive Meldung über die Nachrichtenticker. Demnach sind die Experten der US-Großbank Citigroup für die Anteilscheine des Bonner Logistikriesen nun etwas optimistischer gestimmt. Demnach wurde das Anlagevotum mit "Buy" bekräftigt. Darüber hinaus wurde das Kursziel von 46,00 auf 47,00 Euro angehoben. Noch etwas zuversichtlicher zeigten sich gestern indes die Experten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.