In einem heute wieder nervösen Marktumfeld dürfte es auch die Aktie der DHL Group schwer haben. Immerhin lief am Morgen direkt eine positive Meldung über die Nachrichtenticker. Demnach sind die Experten der US-Großbank Citigroup für die Anteilscheine des Bonner Logistikriesen nun etwas optimistischer gestimmt. Demnach wurde das Anlagevotum mit "Buy" bekräftigt. Darüber hinaus wurde das Kursziel von 46,00 auf 47,00 Euro angehoben. Noch etwas zuversichtlicher zeigten sich gestern indes die Experten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär