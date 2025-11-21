Der Kryptomarkt zeigt zum Jahresende Risse. Der Bitcoin rutscht am heutigen Freitagmorgen unter die Marke von 85.500 Dollar und setzt damit seine Talfahrt fort. Mit einem Minus von über sieben Prozent binnen 24 Stunden und mehr als 20 Prozent im Monatsvergleich fällt die Korrektur heftig aus. Während der Aktienmarkt, gestützt von robusten Nvidia-Zahlen, vergleichsweise stabil bleibt, dominiert am Kryptomarkt der Verkaufsdruck.Der Grund: Ein massiver Angebotsüberhang trifft auf eine schwindende Nachfrage. ...

