© Foto: OpenAI

Asiens Aktienmärkte geraten durch den abrupten Einbruch im Technologiesektor und die fehlende Klarheit der Fed in einen Strudel aus Unsicherheit und Verkaufsdruck.Die Börsen in Asien sind am Freitag deutlich ins Minus gedreht. Ein erneuter Ausverkauf bei Technologiewerten, die Unsicherheit über den nächsten Zinsschritt der US-Notenbank und frische Inflationssignale aus Japan sorgten dafür, dass Anleger weltweit Risiko reduzierten. Anleger verunsichert: US-Arbeitsmarktdaten liefern kein klares Fed-Signal Die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten boten kaum Hinweise darauf, ob die Federal Reserve im Dezember zu einer Zinssenkung greifen wird. Zwar gilt eine Lockerung nun leicht wahrscheinlicher, doch …