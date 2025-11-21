BÖRSE AKTUELL: Schwache US-Indizes, starker Arbeitsmarkt (21.11.25)

Nach einem starken Handelsauftakt haben die US-Börsen ihre Gewinne schnell abgegeben und den Handelstag deutlich schwächer beendet. Der S&P 500 fiel um 1,55 Prozent, während der Nasdaq 100 um 2,2 Prozent nachgab - besonders die Technologiesektoren kamen unter Druck.

Zu Beginn sorgten sehr starke Nvidia-Ergebnisse und steigende Erwartungen an neue KI-Lösungen wie Gemini 3 für Optimismus. Nvidia legte zunächst 6 Prozent zu, drehte im Laufe der Sitzung jedoch ins Minus und schloss rund 3 Prozent niedriger - ein Zeichen für den abrupten Stimmungsumschwung.

?? Starker Arbeitsmarkt bremst Hoffnungen auf Fed-Zinssenkung

Neue Makrodaten unterstreichen die vorsichtige Haltung der Federal Reserve:

119.000 neue Stellen im September (erwartet: 50.000)

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bei 220.000 (erwartet: 230.000)

Diese soliden Zahlen bestätigen die Robustheit des US-Arbeitsmarkts und verringern den Druck auf schnelle Zinssenkungen. Fed-Vertreter warnten vor vorschnellen Entscheidungen, die die Inflation erneut anheizen könnten.

Japan: Rekord-Stimuluspaket sorgt für Unsicherheit

Die japanische Regierung verabschiedete ein umfassendes Konjunkturpaket über 21,3 Billionen Yen, etwa 135 Milliarden USD - das größte seit der Pandemie. Gleichzeitig wächst die Sorge über die steigende Staatsverschuldung.

Am Devisenmarkt stabilisierte sich der JPY bei USD/JPY 157,10, leicht fester nach den Stimulus-Nachrichten. Andere große Währungen bewegten sich in engen Spannen...

