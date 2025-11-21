Halle (ots) -Die Staatsanwaltschaft Halle ermittelt gegen einen 17-jährigen Jugendlichen, der bundesweit rund 80 Bombendrohungen ausgesprochen haben soll - vor allem gegen Schulen und Krankenhäuser. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitagausgabe). In allen Fällen habe der Verdächtige per E-Mail mit "Bombenexplosionen" gedroht, sagte Staatsanwalt Benedikt Bernzen. "Der Vorwurf lautet daher Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten." Die Drohungen seien im Juli 2025 ausgesprochen worden.Auf MZ-Anfrage erklärte die Staatsanwaltschaft, es gebe keinen Haftbefehl gegen den 17-Jährigen. Jedoch seien bei einer Wohnungsdurchsuchung "mehrere Speichermedien" sichergestellt worden, darunter ein Handy. Die Auswertung laufe, sagte Bernzen. "Zum Schutz des jugendlichen Beschuldigten können weitere Einzelheiten nicht preisgegeben werden", sagte der Staatsanwalt.Laut früheren Angaben des Landeskriminalamts nahm die Zahl der Drohungen gegen Schulen in Sachsen-Anhalt zuletzt zu. Allein 40 Fälle registrierte die Polizei 2024. Das waren deutlich mehr als 2023, als es 31 Fälle gab. 2022 gab es 21 Drohungen gegen Schulen. Nicht immer muss es sich dabei um Bombendrohungen handeln. Die Polizei spricht allgemein von der "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten am Tatort Schule". Für 2025 deutet sich ein weiterer Anstieg an. Bis Ende Mai zählte das Landeskriminalamt bereits 19 Fälle.Viele Tatverdächtige sind jung. Unter den 32 Verdächtigen des Jahres 2024 waren nur drei im Erwachsenenalter, so das Landeskriminalamt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungJan SchumannTelefon: 0391 400669411jan.schumann@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/6163203