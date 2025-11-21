Guten Morgen,
die USA drängen die Ukraine zu einem Friedensdeal.
Hier die Kernpunkte des 28-Punkte-Plans der über Wochen mit Russland ausgehandelt wurde und der FT vorliegt:
1. Ukraine soll kontrollierte Gebiete in Donezk komplett räumen - inkl. der heute gehaltenen Frontabschnitte.
2. Der Bereich wird zu einer demilitarisierten Zone, aber formell russisches Territorium.
3. Ukraine darf nie der NATO beitreten - verfassungsrechtlich fixiert.
4. Streitkräfte werden von derzeit über 900.000 auf 600.000 Soldaten begrenzt.
5. NATO-Truppen dürfen nicht in die Ukraine verlegt werden.
6. Russland soll zurück in die G8 - Ende der Isolation.
7. US-Sanktionen würden schrittweise aufgehoben.
8. 100 Mrd. $ an eingefrorenen russischen Vermögenswerten fließen in einen US-geführten Wiederaufbaufonds → 50 % der Gewinne für die USA. Der Rest wandert in ein US-russisches Investitionsvehikel für "gemeinsame Projekte".
9. Die Umsetzung überwacht ein Peace Council unter Leitung von Donald Trump.
