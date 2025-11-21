DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas fester

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Freitag gegen 8.21 Uhr 11 Ticks höher bei 128,67 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,55 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,69, das -tief bei 128,53 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.382 Kontrakte.

Die Helaba-Analysten verweisen darauf, dass der Bund-Future nach den US-Arbeitsmarktdaten ein neues Impulstief bei 128,37 markiert hat. Die nächsten Haltemarken sieht das Haus bei 128,24, 127,88 und bei 127,61. Widerstände werden in einer breiten Zone um 129,00 ausgemacht, in der die gleitenden Durchschnitte sowie die jüngsten Tageshochs liegen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2025 02:34 ET (07:34 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.