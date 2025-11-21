Mitteilung der PORR AG:

PORR liefert Top-Ergebnis im dritten Quartal 2025

- EBIT um rund 18 % auf EUR 108,1 Mio. gesteigert - All-Time-High Auftragsbestand mit EUR 9,6 Mrd. (+17,2 %) - Auftragseingang um mehr als 25 % gewachsen - Aufstieg in den ATX - Ausblick 2025 positiv

Mit Großaufträgen im Infrastrukturbereich und aus dem wiedererstarkenden Hochbau konnte die PORR in den ersten drei Quartalen 2025 ein Plus im Auftragseingang von 26,7 % erreichen. Die hohe Nachfrage im Tiefbau treibt auch weiterhin das Wachstum in allen sieben Heimmärkten.

Die ersten drei Quartale des Jahres brachten der PORR eine stattliche Anzahl von Neuaufträgen - der Großteil davon im Infrastrukturbereich, ergänzt durch spannende Projekte aus dem wiedererstarkenden Hochbau. Mit insgesamt 26,7 % mehr als im Vorjahreszeitraum betrug der Auftragseingang satte EUR 6.048 Mio. Unter anderem kamen großvolumige Aufträge aus dem Bahn- und Verkehrswegebau, wie die Eisenbahnstrecken Jaslo - Nowy Zagórz in Polen und Craiova - Caransebe? in Rumänien ebenso wie die Sanierung der A2 Tunnelkette im Packabschnitt in Österreich hinzu.

Im Hochbau errichtet die PORR unter anderem in Polen die Mutter-Kind-Station des Warschauer Krankenhauses und in Deutschland die Gemeinschaftsschule Insel Gartenfeld. Auch der Wohnbau nimmt langsam wieder Fahrt auf: In Deutschland gewann die PORR mehrere mittelgroße Wohnbauprojekte. Der größte Wohnbau-Einzelauftrag der PORR, die Wohnhausanlage ...

