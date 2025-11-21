Datum der Anmeldung:
20.11.2025
Aktenzeichen:
B8-111/25
Unternehmen:
Enovos Renewables GmbH, Saarbrücken und WI Energy GmbH, Trier; Gründung mehrerer Gemeinschaftsunternehmen
Produktmärkte:
EEG-Strom, Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen, Solarparks
20.11.2025
Aktenzeichen:
B8-111/25
Unternehmen:
Enovos Renewables GmbH, Saarbrücken und WI Energy GmbH, Trier; Gründung mehrerer Gemeinschaftsunternehmen
Produktmärkte:
EEG-Strom, Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen, Solarparks
© 2025 Bundeskartellamt