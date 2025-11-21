Datum der Anmeldung:
19.11.2025
Aktenzeichen:
B9-114/25
Unternehmen:
Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH, Kamen (D), Transdev GmbH, Berlin (D); Gründung der VKU REmobility GmbH, Unna (D)
Produktmärkte:
Overheaddienstleistungen für den Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs
19.11.2025
Aktenzeichen:
B9-114/25
Unternehmen:
Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH, Kamen (D), Transdev GmbH, Berlin (D); Gründung der VKU REmobility GmbH, Unna (D)
Produktmärkte:
Overheaddienstleistungen für den Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs
© 2025 Bundeskartellamt