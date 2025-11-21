Datum der Anmeldung:
18.11.2025
Aktenzeichen:
B9-113/25
Unternehmen:
Bernhard Schulte Investment Holding GmbH, Hamburg (D); Erwerb von 50% der Gesellschaftsanteile an und alleiniger Kontrolle über die sea chefs Cruise Services GmbH, Hamburg (D) und die sea chefs Holding AG, Zug (CH)
Produktmärkte:
Reederei, Schifffahrtscatering, Schifffahrtsmanagement
