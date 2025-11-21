Datum der Anmeldung:
18.11.2025
Aktenzeichen:
B6-68/25
Unternehmen:
Leonard Green & Partners, L.P., Los Angeles (USA); Erwerb von 60 % der Anteile an der Topgolf International, Inc., Dallas (USA)
Produktmärkte:
Golfunterhaltungs- und Gastronomieangebote, technologiegestütztes Golf-Entertainment
