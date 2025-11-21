Datum der Anmeldung:
17.11.2025
Aktenzeichen:
B1-162/25
Unternehmen:
Terras Nord GmbH, Montabaur/Erwerb von sämtlichen Anteilen an und der Alleinkontrolle über die Andreas Giese Baustoffhandel GmbH und die Andreas Giese Schüttguthandel GmbH (Giese-Gruppe), Nahe
Produktmärkte:
Baustoff- und Schüttguthandel
