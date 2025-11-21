Datum der Anmeldung:
17.11.2025
Aktenzeichen:
B6-67/25
Unternehmen:
Bending Spoons S.p.A., Mailand (ITA); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb an der AOL Holdco I LLC, Wilmington, Delaware (USA)
Produktmärkte:
E-Mail-Dienste, Online-Werbung, Onlinedienste, Webportale
