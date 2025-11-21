Datum der Anmeldung:
17.11.2025
Aktenzeichen:
B1-161/25
Unternehmen:
GARBE IRE Investment GmbH, Hamburg und BREMER Projektentwicklung GmbH, Dortmund/ Gründung eines GU durch den Erwerb von Geschäftsanteilen an der sowie gemeinsame Kontrolle über die DE57 LOGIMAC, Hamburg
Produktmärkte:
Vermietung von Gewerbe- und Logistikimmobilien
17.11.2025
Aktenzeichen:
B1-161/25
Unternehmen:
GARBE IRE Investment GmbH, Hamburg und BREMER Projektentwicklung GmbH, Dortmund/ Gründung eines GU durch den Erwerb von Geschäftsanteilen an der sowie gemeinsame Kontrolle über die DE57 LOGIMAC, Hamburg
Produktmärkte:
Vermietung von Gewerbe- und Logistikimmobilien
© 2025 Bundeskartellamt