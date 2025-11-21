Datum der Anmeldung:
14.11.2025
Aktenzeichen:
B8-107/25
Unternehmen:
EWS Elektrizitätswerke Schönau eG, Schönau; Green Planet Energy eG, Hamburg; naturstrom AG, Düsseldorf; oekostrom AG energy Group, Wien (AUT); Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Direktvermarktung EEG-Strom, Stromgroßhandel
14.11.2025
Aktenzeichen:
B8-107/25
Unternehmen:
EWS Elektrizitätswerke Schönau eG, Schönau; Green Planet Energy eG, Hamburg; naturstrom AG, Düsseldorf; oekostrom AG energy Group, Wien (AUT); Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Direktvermarktung EEG-Strom, Stromgroßhandel
© 2025 Bundeskartellamt