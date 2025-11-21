Der Schock kam aus dem Nichts: Die US-Börsen erlebten am Donnerstag ihren heftigsten Intraday-Einbruch seit dem April-Crash, als Donald Trumps Zollankündigungen die Märkte erschütterten. Der S&P 500 verwandelte eine frühe Rallye in einen massiven Absturz - und löste damit weltweite Marktverwerfungen aus. Trotz glänzender Nvidia-Zahlen bestimmten plötzlich Angst, Enthebelung und panische Absicherungsstrategien das Geschehen. US-Börsen ...

