Amundi Global Hydrogen UCITS ETF Acc (ANRJ LN) Amundi Global Hydrogen UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s) 21-Nov-2025 / 09:11 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi Global Hydrogen UCITS ETF Acc DEALING DATE: 20-Nov-2025 NAV PER SHARE: EUR: 580.941 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 457231 CODE: ANRJ LN ISIN: FR0010930644 =--------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- ISIN: FR0010930644 Category Code: NAV TIDM: ANRJ LN LEI Code: 96950051YCAIOAMW7U51 Sequence No.: 409007 EQS News ID: 2233966 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
November 21, 2025
