Hannover (www.anleihencheck.de) - Die jüngst veröffentlichten FOMC-Minutes gießen für viele Marktteilnehmer Wasser in den Wein, denn die als überwiegend wahrscheinlich angenommene Zinssenkung im Dezember scheint nun auf wackligen Füßen zu stehen, so die Analysten der Nord LB.Das habe sie ehrlicherweise bereits nach der Pressekonferenz von Powell anlässlich der jüngsten Zinssenkung getan, der Verdacht scheine sich für einige aber mit dem Sitzungsprotokoll zu erhärten. Auch wenn wir uns datenseitig regelrecht in einer "Twilight-Zone" befinden, es uns also an bestimmten Fixpunkten zur ökonomischen Lage fehlt, so gehen wir weiterhin von einer Zinssenkung um 25 Bp aus, so die Analysten der Nord LB. Alternative Indikatoren zum Arbeitsmarkt und die Details der Verbraucherpreiserhebung, insbesondere im Hinblick auf die Wohnkosten, würden die Analysten in dieser Position bestärken. (Ausgabe vom 20.11.2025) (21.11.2025/alc/a/a) ...

