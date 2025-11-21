Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktzahlen des Monats September konnten überzeugen und auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zur Mitte des laufenden Monats deuten nicht auf einen Einbruch der Beschäftigung hin, so die Analysten der Helaba.Dennoch seien die zuletzt gedämpften Zinssenkungserwartungen wieder etwas forciert worden. Die hiesigen Rentenmärkte hätten von der Entwicklung in den USA aber kaum profitiert. Währenddessen hätten sich die Aktiennotierungen im Nachgang zu den positiv aufgenommenen NVIDIA-Quartalszahlen erholt. Weitere Impulse auf der Oberseite seien wegen der fehlenden Zinsfantasie aber ausgeblieben und die Sorgen wegen der möglichen Überbewertung würden am Morgen wieder das Geschehen dominieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...