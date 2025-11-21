Xiaomi meldet für seine E-Auto-Sparte erstmals einen operative Gewinn auf Vierteljahresbasis: Im dritten Quartal erwirtschaftete die Sparte 700 Millionen Yuan, umgerechnet rund 85 Millionen Euro. Parallel erhöht der chinesische Konzern seine Absatzprognose für das laufende Jahr von 350.000 auf 400.000 Stromer. Xiaomis Geschäftsbereich für Elektrofahrzeuge und künstliche Intelligenz hat etwa 19 Monate nach der Markteinführung seiner ersten Elektro-Limousine ...

