Der Spezialverpackungshersteller Gerresheimer steckt in der Krise. Nach mehreren Gewinnwarnungen im laufenden Jahr wurde das Management ausgewechselt. Und auch im Aufsichtsrat haben die Düsseldorfer in dieser Handelswoche einen Wechsel bekanntgegeben. Indes rutscht der MDAX-Wert weiter ab und markiert am Freitag ein neues Mehrjahrestief.Laut einer Mitteilung vom Donnerstag folgt Klaus Röhrig auf Dorothea Wenzel im Kontrollgremium von Gerresheimer. Der Mitgründer und Co-Chief Investment Officer der ...

