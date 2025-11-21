EQS-News: Alibaba / Schlagwort(e): Miscellaneous

Garados Swimwear, RAZECO und TRAINOM aus Deutschland gehörten zu den Top 10. Gesamtsieger des Wettbewerbs wurde der 15-jährige Brite Harrison Nott - er erhält für sein "CoolTowel" ein Preispaket im Wert von 200.000 US-Dollar1 LONDON, 21. November 2025 /PRNewswire/ - Alibaba.com, eine führende Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B)-E-Commerce, kürte am vergangenen Freitag Europas innovativste Produktideen. Zu den Gewinnern zählen auch drei Unternehmen aus Deutschland: Garados Swimwear, RAZECO und TRAINOM konnten die hochkarätig besetzte Jury mit ihren Produktideen überzeugen und gewannen Preise im Wert von jeweils 20.000 US-Dollar.2 Gesamtsieger des produktorientierten Wettbewerbs wurde der 15-jährige Harrison Nott aus dem Vereinigten Königreich. Sein innovatives Kleinunternehmen CoolTowel erhielt ein Preispaket1 im Wert von 200.000 US-Dollar, um die Weiterentwicklung und Skalierung des Produkts voranzutreiben. Das CoolTowel Handtuch bietet sofortige, wiederverwendbare Kühlung für Workouts, heiße Tage und Abenteuer. Der CoCreate Pitch fand am 14. November im Rahmen von CoCreate Europe, der wichtigsten B2B-Veranstaltung von Alibaba.com, in London statt. 30 Finalisten3, die aus mehr als 14.000 europäischen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie weiteren aus aller Welt ausgewählt worden waren, präsentierten ihre Ideen vor einer hochkarätigen Jury. Jeder von ihnen hielt eine 90-sekündige Präsentation und kämpfte um die Ehre, als Schöpfer des innovativsten Produkts Europas ausgezeichnet zu werden. Neben dem Hauptgewinner wurden zehn weitere Finalisten, darunter die drei deutschen Unternehmen Garados Swimwear, RAZECO und TRAINOM, für ihre Produktinnovationen belohnt und mit Preisen im Wert von jeweils 20.000 Dollar2 ausgezeichnet. Zu den Finalisten gehören Intotum und HUID aus Großbritannien, Opack und Portalo aus Frankreich sowie Reeflex aus Italien. Der spezielle Athlete Track, an dem sich sieben Olympioniken und Spitzensportler, die zuvor am Athlete365 Business Accelerator von Alibaba.com teilgenommen hatten, beteiligen konnten, brachte auch zwei Gewinner hervor: Das französische Fechtzubehör-Unternehmen Azza Fencing sowie Nutri Troops aus Großbritannien, ein Unternehmen, das Kinder zu einem gesünderen Lebensstil inspirieren will. Die deutschen Sieger des "Runner Up Prize" Markus Nauen und Martin Appelt haben mit Garados Swimwear bereits Erfolge erzielt. Mit ihrer innovativen Bademode, die über wasserfeste Taschen als effektiven Diebstahlschutz verfügt, verbinden die Gründer Trendgespür und Qualitätsanspruch. So zeigen sie, wie eine klare Vision für funktionale, nachhaltige und stilvolle Bademode zu einem erfolgreichen Unternehmen heranwachsen kann. Victor Haisch, Co-Founder von RAZECO, stellte der Jury nachhaltige Einwegrasierer und Klingenköpfe von Systemrasierern vor. Die Produkte bestehen zu 99 % aus biobasiertem Material und tragen damit zur Reduzierung von Einwegprodukten und Mikroplastik im Alltag bei. Benedikt Freiherr Taets von Amerongen von TRAINOM präsentierte der Jury eindrucksvoll Caliring, ein 2-in-1 Holz-Turnring mit angewinkelter Push-up-Bar für Körpereigengewichtsübungen. Die intensiven Übungen direkt auf der Bühne überzeugten die Jury von der Wirkung des handlichen Geräts. Bei der ersten europäischen Ausgabe des CoCreate Pitches verzeichnete Alibaba.com eine außergewöhnlich hohe Qualität der Einreichungen. Deutsche Bewerber zeigten ein hohes Maß an technischem Denken, Qualitätsorientierung und geschäftlichem Pragmatismus. Nach Abschluss des CoCreate Pitch Europe und des CoCreate Pitch Las Vegas hat Alibaba.com nun innovative KMU auf beiden Seiten des Atlantiks mit einem Gesamtpreisgeld von 1 Million US-Dollar ausgezeichnet. Die beiden Veranstaltungen, an denen insgesamt mehr als 5.500 KMU teilnahmen, unterstreichen das Engagement von Alibaba.com, KMU dabei zu unterstützen, ihr Geschäft anzukurbeln, KI-Tools einzusetzen, um ihre Beschaffung zu revolutionieren, und bedeutende Wachstumschancen zu erschließen. Harrison Nott, CEO und Gründer von CoolTowel, sagte: "Ich bin sprachlos. Ich habe so hart gearbeitet, um hierher zu kommen, und hätte nie mit einem Sieg gerechnet. CoCreate Europe war eine großartige Veranstaltung. Ich bin Alibaba.com für diese Gelegenheit unendlich dankbar." "CoCreate Europe war eine fantastische Veranstaltung, bei der die besten Produktinnovationen kleiner und mittlerer Unternehmen aus ganz Europa gefeiert wurden. Es war äußerst inspirierend, bei unserem heiß umkämpften CoCreate Pitch-Wettbewerb hautnah mitzuerleben, wie viel frisches Denken, Kreativität und innovative Lösungen es gibt. Mit Harrison Nott und CoolTowel haben wir einen einzigartigen Gewinner gefunden", freute sich Kuo Zhang, Präsident von Alibaba.com. "Bei Alibaba.com setzen wir uns dafür ein, KMU bei der Verwirklichung ihrer Wachstumsziele zu unterstützen, indem wir KI-Tools und digitales Sourcing demokratisieren. Wir freuen uns darauf, diese Unterstützung in den nächsten Jahren fortzusetzen." Weitere Informationen: https://www.alibabacocreate.com/ Hinweise für die Redaktion 1 Der CoCreate Pitch-Preispool besteht zu 50 Prozent aus nicht-verwässernden Preisgeldern und zu 50 Prozent aus Gutschriften und Unterstützung. 2 Der Preis besteht zu 50 % Preisgeld und 50 % Einkaufsgutscheinen für Alibaba.com. 3 Die vollständige Finalistenliste: ACF - Alexander Castaneda Fusion - Kolumbien

Auzi - Vereinigtes Königreich

Azza Fencing - Frankreich

B1st paddling - Ungarn

Capio Robotics - Italien

Cooltowel - Vereinigtes Königreich

Daylilie - Kanada

Drydee Natural - Italien

Fabric Change Ltd - Vereinigtes Königreich

FenyCare - Frankreich

Garados - Deutschland

HUID - Vereinigtes Königreich

Intotum - Vereinigtes Königreich

Lady Survivors - Vereinigtes Königreich

Mabra - Vereinigtes Königreich

Nirvana Van - Frankreich

Nudaim3D - Deutschland

Nutri Troops - Vereinigtes Königreich

Onalaja - Vereinigtes Königreich

Opack - Frankreich

PAPER-CAPERS - Vereinigtes Königreich

PORTALO - Frankreich

RAZECO - Deutschland

Red-Scue - Vereinigtes Königreich

Reeflex - Italien

Sportechus - Vereinigtes Königreich

Sweet Wild Scents - Vereinigtes Königreich

tornerò GmbH - Deutschland

TRAINOM GmbH - Deutschland

Wichtelbox - Deutschland Über Alibaba.com Alibaba.com wurde 1999 gegründet und ist eine führende E-Commerce-Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B)-Handel, die Einkäufer und Lieferanten aus über 200 Ländern und Regionen weltweit bedient. Das Unternehmen bietet B2B-Handelslösungen aus einer Hand, die verschiedene Bereiche der Wertschöpfungskette des grenzüberschreitenden Handels abdecken. Alibaba.com stellt Unternehmen Tools bereit, die ihnen helfen, ein globales Publikum für ihre Produkte zu erreichen, neue Produkte und Lieferanten zu finden und schnell und effizient Bestellungen online aufzugeben. Alibaba.com ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829560/CoCreate_Europe_winners.jpg

