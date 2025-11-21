SEO Circle Wins Measurement & Analytics Leadership Award at the 2025 Google Search Honours

Montreal agency recognized for leveraging first-party data and AI-driven geo-targeting to deliver a 30% sales lift for a Canadian retailer.
MONTRÉAL, QUEBEC / ACCESS Newswire / November 21, 2025 / SEO Circle is proud to announce that it has been awarded the Measurement & Analytics Leadership honour at the 2025 Google Search Honours Awards, recognizing outstanding excellence in data-driven search marketing across Canada.
The annual Google Search Honours Awards celebrate agencies and brands that push the boundaries of innovation through AI-driven insights, advanced analytics, and privacy-first measurement strategies. Winning the Measurement & Analytics category places SEO Circle among Canada's top-performing digital agencies.
Award-Winning Work: Driving a 30% Sales Lift Through First-Party Data + AI
SEO Circle earned this recognition for its groundbreaking work leveraging first-party data, AI modelling, and geo-targeted search activation to deliver significant business impact for a national Canadian retailer.
Using privacy-first customer data integrated with AI-powered audience segmentation, the agency built highly localized search campaigns optimized for regional buying behaviours. The initiative generated a 30% increase in sales, demonstrating how intelligent measurement frameworks can directly influence revenue.
Leadership Commentary
"Winning this award is a milestone for our team and a proud moment for Montreal's digital marketing community," said Fawzi Karout, Founder at SEO Circle. "Canadian marketers are navigating a rapidly evolving landscape where first-party data, AI, and privacy requirements are reshaping digital strategy. This recognition validates our commitment to building future-proof measurement systems that turn insights into real business outcomes."
A Commitment to Canada's Evolving Digital Ecosystem
SEO Circle's work reflects broader shifts in Canada's marketing landscape, including:
Privacy-centric measurement as third-party cookies decline
AI-enhanced campaign decisioning for improved efficiency and personalization
Regionalized marketing strategies, reflecting Canada's diverse markets and consumer behaviour
Transparent, business-focused analytics, ensuring organizations measure what matters most
About SEO Circle
Based in Montreal, SEO Circle is a full-service digital marketing agency specializing in SEO, paid search, analytics, and growth strategy. The agency partners with Canadian businesses across industries to drive measurable, sustainable growth through data-driven digital marketing.
About the Google Search Honours Awards
The Google Search Honours Awards celebrate excellence in Canadian search marketing, recognizing agencies and brands for innovation in Measurement & Analytics Leadership, Performance Marketing Excellence, Search Transformation and more.
