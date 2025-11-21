Nach den vorläufigen Berechnungen von S&P Global gibt der Einkaufsmanagerindex für Industrie und Dienstleister zusammen im November von 53,9 auf 52,1 Punkte nach. Dazu trugen sowohl die Services als auch die Verarbeiter bei: Beide Sub-Indizes sanken im Vergleich mit dem Vormonat deutlich. Man muss nicht lange grübeln, warum dies so ist. Annerose Winkler Der Deutsche Unternehmerbrief www.bernecker.info Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!

