Dieser US-Riese überzeugt fundamental mit starken Zahlen und KI-Fantasie. Doch charttechnisch gibt es wichtige Warnsignale… Während die jüngsten Quartalszahlen die Stärke des Konzerns unterstreichen und die KI-Strategie unter Analysten als überzeugend gilt, mahnt der Blick auf den Chart bei Microsoft zur Vorsicht. Das eine bestätigte Doppel-Top im Chart lässt kurzfristige empfindliche Rücksetzer befürchten - trotz solider Fundamentaldaten. Microsoft: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
